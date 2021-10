XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (300a puntata) PALLACANESTRO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ALESSANDRO RIMINUCCI (Tavoleto, 26 giugno 1935). A 25 anni, ha partecipato al Torneo di Pallacanestro, nel ruolo di ala, classificandosi quarto, insieme con Mario Alesini, Antonio Calebotta, Achille Canna, Giovanni Gavagnin, Augusto Giomo, Gianfranco Lombardi, Gianfranco Pieri, Gianfranco Sardagna, Gabriele Vianello, Paolo Vittori. Alessandro Riminucci, più noto con il diminutivo di Sandro è stato iper attivo tra gli anni cinquanta e sessanta. Ha iniziato la sua attività sportiva presso il Club Scherma Pesaro per poi passare al basket. Soprannominato l’Angelo biondo per la sua capacità di “volare” a canestro e per la sua eccezionale elevazione da terra quando tirava in sospensione, viene ricordato per aver segnato in una partita del 1963 il record di 77 punti. Militò dapprima con la Victoria Libertas Pesaro e dal 1957 con l’Olimpia Milano, con la quale vinse 9 scudetti e una Coppa dei Campioni. Si ritirò dal basket giocato nel 1970. Viene considerato tra i più grandi giocatori della pallacanestro italiana di tutti i tempi, per il suo stile inconfondibile, la sua intelligenza di gioco, la sua precisione nel tiro, i suoi fondamentali “all’americana” tecnicamente perfetti.In totale, ha realizzato 4427 punti in Serie A1. Ha giocato 69 volte con la Nazionale tra il 1952 e il 1963, totalizzando 542 punti. Nel 2006 è stato inserito nella ITALIA BASKET HALL OF FAME .