  IL FAIR PLAY DAY 2018 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri, al Centro Olimpico di Ostia, si è inaugurata con successo una bellissima mostra di opere sul tema “Visioni d’Oriente” ed è stata anche l’occasione per rinsaldare l’alleanza tra Comitato Nazionale Italiano Fair Play , Museo e Federazione FIJLKAM per una strategia comune di promozione culturale etica. Il Presidente Domenico Falcone e il Direttore Livio Toschi hanno ufficializzato il rapporto con un formale riconoscimento, mentre il CNIFP ha conferito il suo Patrocinio al Museo, ma soprattutto c’è stata l’adesione all’Evento, al “PUT THE BALL AND … RUN”, che il 31 di ottobre si celebrerà al Salone d’Onore del CONI. Questa novità fa il paio con quella del Museo del Rugby di Artena che dispone di migliaia di testimonianze e reperti che lo collocano al vertice europeo del settore. Inoltre, se consideriamo il sostegno concreto straordinariamente significativo dello Stadio di Domiziano, l’impianto sportivo moderno più antico del mondo, per l’atletica, la lotta, il pugilato, costruito esattamente dove si trova oggi Piazza Navona e che sarà rappresentato da Francesco e Matteo Tamburella, possiamo pensare che “buttare la palla avanti e correre” potrebbe anche portare alla possibile premessa per un polo museale dello sport italiano, diffuso e strategicamente coordinato. Questa è una delle idee e se volete una delle motivazioni forti, che animano l’intrapresa che trova nel Maestro Frizzi e nel coreografo , cantante e tennista Steven B due straordinari, generosi ed adrenalinici promotori, insieme al CNIFP e ad un importante crescente schieramento di soggetti privati e pubblici orientati all’impegno etico.