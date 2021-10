BRACCIALETTI CATALANI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– “Braccialetti rossi” è una serie televisiva, versione italiana della serie catalana “Polseres vermelles”, che va in onda su Rai 1 dal 26 gennaio 2014, giunta alla terza edizione e che io mi rifiuto di seguire per la semplice ragione che, fare odiens con un serial ispirato alla condizione di chi vive la terribile esperienza del “male del secolo” in età giovanile, per me equivale ad un pugno nello stomaco. E’ notizia di oggi che sono stati arrestati 17 trafficanti di farmaci antitumorali rubati nelle farmacie ospedaliere del Centro e Nord Italia, naturalmente di costo molto elevato e riciclati sul mercato estero. Mentre rispetto senza condividerle le opinioni della moltitudine di telespettatori che seguono da anni le vicende particolari dei ragazzi “confinati” nel nosocomio tra gli ulivi pugliesi, mi congratulo con le forze dell’ordine che hanno messo fine ad una attività criminosa doppiamente riprovevole.