LA COPPA DI DORANDO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DA DUE GIORNI DORANDO, DORANDO PIETRI, STORICO SIMBOLO DELLA MARATONA INSIEME A FIDIPPIDE, E’ TORNATO AL SUO RANGO, DOPO L’INSERIMENTO NELLA “WALK OF FAME”, AL FORO ITALICO, PER DECISIONE MOTU PROPRIO DEL PRESIDENTE DEL CONI, GIOVANNI MALAGO’. MI SEMBRA UN BEL SEGNALE RISARCITORIO, DOPO LA DOPPIA ESCLUSIONE SUBITA DAL “CARPIGIANO” A LONDRA NEL 1908 E ROMA QUEST’ANNO. ALTRA AMMISSIONE RETROATTIVA, QUELLA DI MAURIZIO DAMILANO, MA SUI VIVENTI SAPETE COME LA PENSO: AUGURO LORO DI FINIRE GLORIOSAMENTE IN BOREA IL PIU’ TARDI POSSIBILE…