Ardea, Airone ferito alla zampa: i volontari della protezione civile lo portando al Bio Parco di Roma - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Airone ferito ad una zampa, volontari di protezione civile di Ardea lo trasportano al Bio Parco di Roma per le cure. A dare l’allarme, venerdì pomeriggio, intorno alle ore 15, il comandante della polizia locale, Marzia Sgrò, che ha immediatamente segnalato il ritrovamento dell’animale ferito ai volontari di protezione civile del Nucleo Operativo Airone. Una pattuglia di volontari si è recata così presso via N.Strampelli, luogo di ritrovamento dell’animale, prelevandolo per portarlo presso il Bio Parco di Roma per le necessarie cure.

“Grande la soddisfazione per aver prestato soccorso a questo volatile in quanto simbolo del Nucleo Operativo Airone ” – commenta il Coordinatore Generale Giovanni Fois. L’animale è stato così affidato alle cure da specialisti in attesa di una pronta guarigione.

Nello stesso pomeriggio una seconda pattugliadi volontari è interveniva in via della Castagnetta per effettuare lo spegnimento di un incendio di residui di potature ed alberi. Successivamente, durante il pattugliamento del territorio una squadra provvedeva alla rimozione di materiali di risulta dalla carreggiata in via Laurentina ad Ardea ripristinando la corretta circolazione stradale.