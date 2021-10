Nettuno, importante ritrovamento risalente allo sbarco degli Alleati - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nei giorni scorsi durante un’uscita sociale del GRUPPO RICERCHE STORICHE NETTUNIA- APS è stato rinvenuto un reperto molto raro. Ci racconta il presidente del GRUPPO RICERCHE STORICHE NETTUNIA- APS, Lorenzo Tarquini: Durante una battuta di ricerca in un luogo fermo nel tempo, abbiamo rinvenuto un reperto raro e personale risalente all’operazione Shingle, meglio conosciuto come sbarco alleato a Nettuno nel 1944.

Tale documento ci ha permesso di risalire in poco tempo,incrociando i dati del reduci nei vari data base da cui attingiamo solitamente. Con la scoperta di questa tessera della previdenza sociale USA che 77 anni fa, l’allora soldato Rene E. ,”Mister B” per gli amici, BEAUREGARD, si portò dagli States.

Nato a Central Falls, era il figlio del defunto Jeremiah e Aldea (Joubert) Beauregard. Ha risieduto a Cumberland negli ultimi 52 anni, in precedenza risiedendo a Pawtucket.

Rene è cresciuto a Seekonk, MA ed è entrato nell’esercito degli Stati Uniti nel 1942. Era un veterano della seconda guerra mondiale e ha servito con orgoglio il suo paese, raggiungendo il grado di T-5 Truck Driver Light 345. È stato schierato in molte battaglie in Tunisia e ad Anzio, Napoli-Foggia, Nord Appennino, Valle del Po e Roma-Arno, Italia. È stato insignito della Medaglia di servizio europeo-africano-mediorientale e della Medaglia di buona condotta.

È stato impiegato come modellatore e operatore di macchine per Texas Instruments per 20 anni andando in pensione nel 1973.

