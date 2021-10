Nettuno, controlli polizia locale sull'abbandono illecito rifiuti: elevate 5 sanzioni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prosegue l’impegno delle Amministrazione Comunale nella lotta al degrado ambientale. Sono stati infatti incrementati i controlli da parte della Polizia Locale sui rifiuti abbandonati illegalmente su suolo pubblico.

Gli scorsi giorni grazie all’intervento di varie pattuglie, in particolare nei pressi delle isole ecologiche fisse, dove erano stati segnalati sacchi di rifiuti abbandonati gli agenti della Polizia Locale in borghese hanno sanzionato cinque persone ritenute responsabili dell’abbandono.

“E’ solo l’inizio di una serie di attività che in sinergia con il Corpo di Polizia Locale ci vedrà impegnati per garantire il decoro della nostra città – dichiara l’Assessore all’ambiente Claudio dell’Uomo – Un ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e ai cittadini virtuosi della nostra città, che ogni giorno con impegno e dedizione differenziano correttamente e tutelano il nostro ambiente”.

La Polizia Locale di Nettuno invita tutti i cittadini a conferire correttamente i rifiuti ed a rispettare le normative vigenti. Le attività di controllo su tutto il territorio comunale da parte degli agenti del comando di via della Vittoria proseguiranno anche nelle prossime settimane.