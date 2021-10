Il direttore de Il Corriere della Città, Maria Corrao, rapinata a Madrid e senza soldi: la figlia per aiutarla crea una raccolta fondi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ciao a tutti! Mi chiamo Arianna e sono una studentessa in Erasmus a Madrid. Sono qui specialmente grazie a mia mamma, mi ha convinta a partire dopo avermi aiutata ad uscire da una brutta depressione e mi ha permesso di vivere una delle esperienze migliori della mia vita. Fino all’ultimo non volevo partire, non abbiamo molti soldi e non volevo pesare sulla mia famiglia e la borsa di studio avrebbe coperto solo parte delle spese. Nonostante questo mi ha convinta a partire lo stesso, facendo lei molti sacrifici.

Purtroppo però appena è arrivata a Madrid l’hanno derubata, sottraendole documenti, effetti personali, carte di credito e più di 2500 euro in contanti che sarebbero principalmente serviti per pagare il mio affitto. Mia mamma è venuta a trovarmi per passare del tempo con me e portarmi ciò di cui avevo bisogno, tra cui anche i soldi, e sfortunatamente i piani sono andati a rotoli.

Scrivo questo messaggio con un po’ di imbarazzo, non mi piace chiedere aiuto, ma so che questa è una delle poche opzioni che ho. Sono qui per chiedervi di aiutarci a recuperare quanto perso con piccole donazioni, di aiutare una famiglia in difficoltà e una mamma che non dorme neanche più la notte. Vedere la propria madre disperarsi e colpevolizzarsi per qualcosa che non avrebbe potuto evitare in alcun modo è terribile, straziante e mi importa molto più di quello che è stato perso. Vi chiedo però di aiutarci, di aiutarmi ad aiutarla. Vorremmo raccogliere il necessario per recuperare quanto perso e per rifare i documenti.

Ogni piccolo aiuto sarà incredibilmente apprezzato.

Se non puoi donare, non ti preoccupare. Puoi ancora aiutarci condividendo il nostro GoFundMe. Grazie a tutti!