Frascati, Rinnovamento Civico: Ringraziamo chi ci ha sostenuto al primo turno. Ora elettori centrodestra votino Mastrosanti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ci teniamo a ringraziare le molte persone che ci hanno sostenuto in queste settimane e che ci hanno votato al primo turno, è per noi motivo di grande orgoglio riscontrare tanto affetto e fiducia da parte dei nostri concittadini.

È stata una campagna elettorale lunga e impegnativa, e noi ce l’abbiamo messa tutta, ma non è ancora finita. In queste ultime ore ci impegneremo a convincere i cittadini che hanno scelto di astenersi il 3 e 4 ottobre, che è importante andare a votare al ballottaggio, e che è fondamentale barrare il nome di Roberto Mastrosanti Sindaco. Inoltre sappiamo bene che sarà decisivo il contributo che arriverà dagli elettori del centrodestra, a loro rivolgiamo il nostro invito a votare per Mastrosanti, perché è l’unica persona in grado di rilanciare, e valorizzare, Frascati.

Per quanto ci riguarda, confermiamo che il lavoro iniziato con Roberto nel giugno del 2017, e che non si è mai interrotto, proseguirà anche nei prossimi mesi.



Coordinamento ‘Rinnovamento Civico’