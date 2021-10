Ardea, Mari (Pd): Orgogliosi degli ultimi lavori a Lido dei Pini e Tor San Lorenzo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Siamo orgogliosi di vedere avviati gli ultimi lavori stradali che completano la riqualificazione dei territori di Lido dei Pini e Tor San Lorenzo. I lavori di riasfaltatura sono iniziati questa mattina da via del Pettirosso e proseguiranno su viale Nuova California per arrivare al completamento dell’ultimo tratto di liteoranea fino a Lido dei Pini”. Lo affermano in una nota Debora Duranti e Alessandro Mari, rispettivamente capigruppo di Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico del comune di Ardea. “Completata la pavimentazione stradale – proseguono i due – verrà realizzato il tratto mancante del marciapiede nella zona di Lido dei Pini da via delle palme fino al confine con Anzio, un’opera richiesta da decenni e fino ad oggi mai realizzata. Con questi cantieri verrà portato a termine un intervento massiccio per migliorare la viabilità e la qualità della vita a Tor San Lorenzo”. “Ma le novità per Tor San Lorenzo riguardano anche le scuole. Insieme al sindaco Savarese – rendono noto Duranti e Mari – abbiamo deciso di rispondere alle richieste dei genitori degli studenti della scuola di via Campo di Carne sulle condizioni di degrado dell’immobile, che richiede interventi urgenti. Stanzieremo risorse per migliorare l’edificio e realizzare un parcheggio esterno più spazioso a disposizione di docenti e genitori, così da evitare le ripercussioni quotidiane sul traffico cittadino”. “La nuova immagine dei territori di Tor San Lorenzo e Lido dei Pini, parallelamente ai tanti cantieri aperti o in via di avviamento negli altri quadranti cittadini, sono la prova tangibile del lavoro quotidiano che portiamo avanti per rilanciare la nostra città e dare i servizi che meritano ai nostri concittadini” concludono i due capigruppo.