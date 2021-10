Pomezia, la Torre Civica si illumina di rosa per la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Comune di Pomezia aderisce alla Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico indetta dall’associazione aBRCAdabra Onlus, illuminando di rosa la Torre Civica di piazza Indipendenza.

aBRCAdabra Onlus è la prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni genetiche BRCA 1 e BRCA 2 e le loro famiglie. Si tratta di una mutazione genetica che predispone le donne ad un elevato rischio di sviluppare nel corso della propria vita, in modo precoce e aggressivo, il cancro alla mammella e all’o vaio. L’incidenza del rischio si aggira intorno al 70% per il tumore al seno, contro il 12% circa della popolazione femminile generale, e dal 17 al 44% per il tumore ovarico, contro l’1,8%. Per gli uomini predispone un rischio aumentato di carcinoma della mammella maschile e alla prostata.

“Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – Siamo convinti che sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli screening oncologici e della diagnosi precoce, perché il tumore al seno è una patologia insidiosa ma, se preso in tempo, si può guarire. Questa sera illuminiamo di rosa la Torre Civica come segnale di affetto e vicinanza verso tutte quelle donne che stanno combattendo una battaglia importante”.