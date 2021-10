Pomezia, IC Pestalozzi: il saluto dell’Amministrazione comunale alla preside che va in pensione - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri mattina la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Pestalozzi di Torvaianica ha salutato il pensionamento della preside Anna Rita Miotto. Alla cerimonia, che si è svolta nell’aula magna della scuola alla presenza della nuova preside Nadia Vitale e di una rappresentanza del corpo docente, hanno preso parte il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessora Miriam Delvecchio.

“La preside Miotto è stata per anni la colonna portante della scuola Pestalozzi, che ad oggi conta circa 1.400 studenti – ha evidenziato l’Assessora Delvecchio – Un punto di riferimento importante per l’intera comunità di Torvaianica. La sua costante e propositiva collaborazione con l’Amministrazione ci ha consentito di realizzare tante iniziative stimolanti per i nostri ragazzi”.

“Con la preside Miotto si è creata fin da subito una sinergia – ha ricordato il Primo Cittadino – che ci ha permesso di lavorare insieme per il benessere della nostra comunità. Ora che si apre per lei un nuovo percorso di vita desideriamo rivolgerle il nostro più affettuoso augurio per questo nuovo inizio. Oggi abbiamo avuto il piacere di conoscere anche la nuova preside, Nadia Vitale, a cui formuliamo i nostri migliori auguri per il nuovo incarico”.