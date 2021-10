Ostia, Ieva (M5S): Nessuna indicazione di voto al ballottaggio, ma lontano gli squadristi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Vogliamo ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini del nostro Municipio che hanno riposto in noi la loro fiducia. Il risultato delle elezioni non è andato come pensavamo, non siamo stati premiati nonostante 230 milioni di euro in opere e servizi, dopo aver risanato il Municipio, combattuto la malavita, pagato i debiti fuori bilancio fatti da altri e riportato i conti in regola. Questo in soli 3 anni e mezzo in un territorio ferito che usciva da due anni di commissariamento. Ripartiamo, forti di una maturata esperienza e di una profonda conoscenza della macchina amministrativa. Siederemo in opposizione e lo faremo in modo responsabile, serio, portando avanti i nostri temi, sarà anche un’opposizione dura senza sconti per nessuno, ma lontano gli squadristi dal X Municipio. Sia chiaro. Non daremo indicazioni di voto per il ballottaggio, se non quello di esercitare il proprio diritto-dovere e di andare a votare. Vi invitiamo ad analizzare i loro programmi e valutare quale di questi sia più compatibile con i nostri temi. Lo dichiara Alessandro Ieva Movimento 5 Stelle Municipio Roma X.