Disabilità, Picca (Lega): "Da Presidente renderò spiagge Ostia accessibili, porterò servizi e nominerò delegato" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Infrastrutture, trasporti, scuole, edilizia popolare e tanto altro ancora non è accessibile. Su questo faremo un lavoro importante, di sinergia tra le associazioni del territorio e la Consulta del Municipio X. In particolare, sulle spiagge, abbatteremo le barriere architettoniche e porteremo servizi affinché tutti ne possano usufruire” – ha spiegato Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, intervenendo al convegno ‘Camminiamo Insieme’ evento a cui hanno partecipato il ministro per le Disabilità Erika Stefani e Arturo Mariani campione di calcio.

“Da presidente mi occuperò di questo tema nominando un delegato alla Disabilità perché vogliamo fare del Municipio X un territorio lontano da ogni forma di discriminazione. Un Municipio aperto, agibile e inclusivo” – ha concluso Monica Picca.