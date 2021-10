Tor Bella Monaca, sgomberato altro appartamento occupato irregolarmente - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono in corso due interventi da parte della Polizia Locale nel quartiere di Tor Bella Monaca, per riacquisire alcuni immobili di proprietà Ater . Gli agenti delle Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), con la collaborazione del VI Gruppo Torri, hanno liberato un altro appartamento occupato irregolarmente in una delle 4 Torri di via Santa Rita da Cascia. Questo intervento fa seguito alle operazioni eseguite alcune settimane fa nella stessa zona.

In contemporanea i caschi bianchi, coordinati dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli e dal Dirigente del VI Gruppo Torri, Marco Alia, stanno fornendo supporto all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, per dare esecuzione ad un altro provvedimento di riacquisizione, in questo caso di un locale commerciale sito in via Giovanni Castano, già chiuso nei mesi scorsi. Sul posto, oltre al personale Ater, Carabinieri e Polizia di Stato.