“Contesti diversi. Festa del libro e della lettura”: incontri con gli autori a Poli - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In occasione delle giornate della cultura del Comune di Poli, il Sistema Bibliotecario Prenestino e la Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini insieme alla Fondazione De Cultura e alla Mondadori Bookstore Velletri-Lariano-Frascati-Genzano organizzano tre incontri letterari. Giovedì 14 alle 14.30, a Palazzo Conti, nell’Aula Consiliare, con Claudio Leoni, docente e scrittore che ha pubblicato “La nuvola delle cose abbandonate” (Efesto). Una favola per grandi e piccini, con le illustrazioni di Giovanna Tolomeo, per riflettere sull’inquinamento e sull’abbandono dei rifiuti senza perdere di vista l’importanza dell’educazione civica e ambientale.

Alle 17.30, sempre a Palazzo Conti, con Renata Marsili Antonetti, docente e scrittrice, nonché pronipote di Luigi Pirandello. Ha pubblicato “Dediche ed autografi pirandelliani” (De Cultura), una intima ricostruzione di autografi e dediche che il Premio Nobel ha ricevuto o

rilasciato e che l’autrice tiene gelosamente custoditi nell’archivio di famiglia. Alcuni di questi pezzi saranno esposti. Dialogherà con l’autrice Rocco Della Corte.

Venerdì 15 alle 17.00 con Carmine Mastroianni, docente e scrittore, che ha pubblicato “I cento volti di Dante” (Efesto). Il libro, nell’anno delle celebrazioni dantesche, ricostruisce il viaggio del sommo poeta all’interno della “Commedia” attraverso cento (e anche di più)

personaggi chiave della narrazione. Dialogherà con l’autore Claudio Leoni.

L’ingresso agli eventi è libero e con Green Pass fino ad esaurimento posti.