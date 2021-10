Ardea, Neocliti (FdI) su operazione Salzare: "Nei mesi scorsi votata nostra mozione per ripristino sicurezza e legalità" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri mattina è stata effettuata un’ importante operazione, da parte dei carabinieri della compagnia di Anzio, diretti dal Capitano Giulio Pisani, per ripristinare legalità e sicurezza nella zona delle Salzare, ad Ardea.

“Sono molto soddisfatta – commenta Raffaella Neocliti, consigliere comunale del comune rutulo – perché diversi mesi fa avevamo presentato una mozione, votata poi in aula, volta proprio a chiedere al sindaco un impegno particolare per il monitoraggio dell’area, al fine di contrastare gli insediamenti abusivi e di adottare anche le misure utili per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle regole. La storia delle Salzare e’ abbastanza nota e più volte in passato avevamo chiesto maggiore attenzione: si tratta di una parte di territorio dove regna il degrado più assoluto”.

“Ci sono casi di abusi edilizi e di abitazioni occupate da persone senza titolo, che si allacciano anche alla corrente, in maniera non regolare. – aggiunge – Sono aumentati gli insediamenti abusivi, soprattutto di persone rom. Quando presentammo la mozione, il nostro timore era anche dovuto al fatto che con la chiusura del campo nomadi a castel romano, molti ex occupanti di quel campo avrebbero potuto poi spostarsi a le Salzare. Inoltre, tra le altre criticità riscontrate ci sono i roghi tossici, che generano un odore acre, rappresentando rischi all’igiene, alla salute pubblica e all’ambiente circostante”.

“Dunque, si tratta di una situazione al limite, dove è necessario un intervento – conclude Neocliti – Per questi motivi, esprimo un plauso per l’operazione odierna, con l’auspicio che quello di oggi sia solo l’inizio e si possa tornare definitivamente alla normalità. Non si può più continuare cosi. Voglio infine ringraziare i carabinieri e tutti coloro che hanno preso parte all’attività di ieri mattina, con la speranza che quello di oggi sia solo un punto di partenza”.