Archeojazz  presenta i cantautori Italiani: Domenica 17 Ottobre partecipazione gratuita ma con green pass - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Proseguono gli appuntamenti di Archeojazz, le visite archeologiche con concerto finale, organizzate dall’Ardeafilarmonica. Il secondo appuntamento, in programma per Domenica 17 Ottobre si svolgerà all’interno dell’area archeologica “Casarinaccio”. La manifestazione vede il patrocinio del comune di Ardea, di ArdeaJazz e la collaborazione della Trust Onlus di Franco Califano. L’evento prevede l’apertura dalle ore 13.00 alle ore 15.00 della Casa Museo Franco Califano e, dalle ore 14.00 l’apertura del sito archeologico di “Casarinaccio”. Alle ore 16.00, per concludere il pomeriggio, l’Ardeafilarmonica offrirà un aperitivo a tutti ed un Concerto dedicato ai cantautori italiani. Nella stessa area archeologica sarà allestito un gazebo che ospiterà l’iniziativa “Ti regaliamo un libro”. Progetto realizzato per invitare alla lettura, i volontari regaleranno un libro a scelta a chi vorrà scoprire il fantastico mondo celato fra le pagine di un libro.

La partecipazione all’evento è gratuita ma con green pass obbligatorio.

Info: 3471437326; mail: ardeafilarmonica@tiscali.it; fb:ardeafilarmonica;