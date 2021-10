Anzio, volontari puliscono dai rifiuti la spiaggia libera vicino le grotte di Nerone - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Buon successo quello di domenica mattina per la giornata dedicata alla pulizia delle spiagge, organizzata dall’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans in collaborazione con la ONLUS Creature del Mare.

A partire dalle ore 10 con punto di ritrovo in piazza caduti di Nassiriya ad Anzio, i volontari si sono messi al lavoro, con sacchi e guanti, per pulire dai rifiuti la spiaggia libera tra la villa di Nerone e le grotte di Nerone.

A detta degli organizzatori questa é certamente un’iniziativa importante, che vede legate le istituzioni comunali, le quali hanno concesso il gratuito patrocinio, e i cittadini volontari che si sono dati appuntamento per lanciare un messaggio: lotta alle mircoplastiche e ai rifiuti abbandonati dagli “zozzoni”, che sono un’insidia sia per la catena alimentare animale e umana, ma anche per le attività che si svolgono in mare.

Gli organizzatori tengono a precisare che ieri erano riuniti a Anzio e dopo la pulizia spiaggia hanno fatto alcuni controlli in giro per Anzio e che la prossima settimana saranno sulle spiagge di Torvaianica.

Bisogna pensare che circa 1.500 tonnellate di plastica si riversano sulle coste italiane. E’ un problema reale che va affrontato con decisione. Questo appuntamento deve essere un monito per sensibilizzare le coscienze su questa tematica.