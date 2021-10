ECOREATI: QUANDO L'UOMO NON SEMBRA AVERE COSCIENZA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ciò che l’uomo non comprende è che ledere l’ambiente è come recare danno a sé stesso. In primo luogo perché l’ambiente e quindi la natura, sono la casa che ci accoglie, il mondo che viviamo.

In secondo luogo, perchè le conseguenze di questo atteggiamento torneranno indietro come un boomerang.

Non è la prima volta che alle porte della Capitale ci ritroviamo dinnanzi a tale gravame. Ricordiamo con rammarico anche la questione dell’Eco X, quando nel 2017 siamo intervenuti in prima linea come associazione, per assistere i cittadini che vivevano proprio nei pressi del luogo dell’incendio.