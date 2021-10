Ballottaggio a Frascati, Lega: No al PD - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“I cittadini di Frascati che hanno sostenuto al primo turno il candidato sindaco del centrodestra Emanuela Bruni, e che per questo ringraziamo, meritano rispetto e attenzione. “Da parte nostra – afferma Tony Bruognolo – a Frascati non potremmo mai sostenere un candidato Sindaco che proviene da quel gruppo dirigente del Partito Democratico che alla Regione Lazio ha fatto e continua a fare scempio dei territori dei castelli romani umiliando i cittadini che vi risiedono. Basti pensare alle ultime vicende che hanno interessato le città di Albano Laziale e Velletri, rispettivamente in merito alla questione rifiuti e al depotenziamento dell’ospedale . Senza parlare poi del tema dei tributi con la gestione, quanto mai discutibile, del Cep, il Consorzio Enti Pubblici di Zagarolo, la Spa partecipata a capitale pubblico che gestisce le entrate tributarie ed extratributarie di numerosi comuni nell’area sud est della Provincia di Roma. È estremamente chiaro – conclude Bruognolo – come la Lega non possa sostenere un governo targato PD.”