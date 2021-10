Fiumicino, Caroccia su Ponte della Scafa: "Sopralluogo con tecnico-operativo, a breve lavori di consolidamento" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ieri mattina, insieme ai tecnici del mio assessorato, alla Comandante della Polizia locale e ai responsabili del settore tecnico della Capitaneria di Porto, abbiamo fatto un sopralluogo tecnico-operativo con i responsabili tecnici di Anas al Ponte della Scafa”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Tra qualche settimana infatti – spiega – inizieranno i lavori di consolidamento del ponte: si partirà dall’impalcato sottostante, per poi proseguire con i giunti e le travature dell’intera lunghezza della struttura. Si passerà poi alle sponde laterali, alle corsie veicolari e alla protezione del passaggio dei pedoni.

Sempre da informazioni acquisite ieri, saranno livellate le corsie stradali e ripristinata la vecchia ampiezza delle carreggiate, di poco più larghe dell’attuale e ristrette quando Anas a causa di alcune verifiche nel mese di agosto 2018 chiuse il ponte al passaggio veicolare, per poi fare degli interventi tampone fino alla sua riapertura”

“Questi interventi – conclude Caroccia – saranno fatti da Anas per riportare il ponte alla sua piena fruibilità. Chiaramente il cantiere, che inizierà dalla parte sottostante attraverso l’uso di una chiatta, porterà limitati problemi alla navigabilità, in prossimità dei piloni. Mentre i lavori soprastanti, che come dichiarato da Anas proseguiranno anche di notte per gli interventi più impattanti, porteranno limitati problemi sulla viabilità e saranno quindi coaudiuvati dagli agenti della Polizia locale, in sinergia con i tecnici Anas”.