Ardea, Pd Roma-Lazio: "Piena fiducia al sindaco Savarese" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“In merito al comunicato del circolo Pd di Ardea uscito stamattina a corollario dell’analisi del voto, che evidentemente ha prestato il fianco ad interpretazioni assolutamente non in linea con gli intendimenti del Partito Democratico, siamo a ribadire la fiducia nell’amministrazione comunale cittadina, nel sindaco Savarese e nell’alleanza con il Movimento Cinque Stelle che abbiamo perseguito con tenacia anche in vista delle elezioni amministrative ormai prossime. D’accordo con il circolo locale avevamo già provveduto a rimuovere quel comunicato prima che ad esso venisse data pubblicità”. Lo scrivono in un comunicato il segretario regionale Bruno Astorre e Rocco Maugliani segretario Pd provincia di Roma.

“Ringrazio il segretario provinciale Rocco Maugliani ed il segretario regionale Bruno Astorre per aver fatto chiarezza sulla natura dei rapporti tra il Partito Democratico di Ardea ed il gruppo di maggioranza – dichiara il consigliere piddino Alessandro Mari – Non è il momento di perdersi dietro ai giochini della politica. Abbiamo scelto di dare il nostro contributo a questa Amministrazione perché abbiamo a cuore il nostro territorio. Sin dal primo giorno il lavoro è stato orientato a nuovi progetti e nuove opere pubbliche per la città, e le decine di cantieri aperti (o in procinto di avviamento) ne sono la dimostrazione. In nessun modo abbiamo preso questa decisione per qualche posto di governo. Ecco perché oggi l’errore più grande sarebbe di tornare a guardare il nostro piccolo recinto o, peggio ancora, tentare disperati accordi dall’altra parte della barricata. C’è stato un tempo in cui il Partito Democratico si accontentava di perdere, per poi magari mettersi d’accordo con la destra al governo. Oggi invece abbiamo scelto un campo politico, un’alleanza chiara che nessuno può permettersi di mettere in discussione per le solite ambizioni personali. Noi siamo impegnati ogni giorno per Ardea, in un clima di collaborazione e piena lealtà con il Sindaco Savarese ed il Movimento 5 Stelle”.