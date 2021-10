Ardea, Partito Democratico su elezioni amministrative: “Pd sicuro vincitore” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La partita delle elezioni amministrative (sebbene non ancora chiusa per l’appendice del ballottaggio) ha fornito indicazione che non possono essere sottaciute e che meritano approfondite considerazioni e valutazioni. Il PD, grazie al nuovo corso e alla guida sicura e responsabile di Enrico Letta, può certamente considerarsi il sicuro vincitore; dal che ne discendono conseguenze

destinate ad incidere profondamente sull’assetto politico futuro a livello nazionale e locale per Ardea. E’ necessario prendere atto che la sintonia del Paese con il Movimento 5 Stelle è ormai fortemente incrinata e non può essere considerata come semplice incidente di percorso, ma dal valore generalizzato e valido anche per Ardea.

La CONSEGUENZA E’ IMMEDIATA E INEVITABILE: anzitutto diventa automatica l’inversione dell’ordine del rapporto di collaborazione o alleanza tra PD e 5 Stelle. Il PD

dovrà essere il perno di una coalizione molto ampia (anche per Ardea) in grado di aggregare tutte le forze sinceramente democratiche (compresi i movimenti e le organizzazioni delle società civile) che abbiano nel loro Dna politico/ideologico i valori del CENTRO/SINISTRA, anche nell’ipotesi che provengano da schieramenti antagonisti.

Questo significa che il PD si farà carico al più presto (a cominciare dalle “Agorà Democratiche”) di intavolare iniziative ed incontri tesi a favorire fin da subito la realizzazione di un unico campo progressista, democratico e di partecipazione, come condizione indispensabile per nuovo ed auspicabile rinascimento italiano e locale.

Così in una nota il Partito Democratico di Ardea.