LA CATALOGNA A RISCHIO D'IMPOVERIMENTO "UNITARIO": UN FILM GIA' VISTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– La rappresaglia che si va materializzando nei confronti della Catalogna e dei catalani, a prescindere che siano indipendentisti o unionisti, è quella che si approfitti della situazione per trasferire su Madrid i pezzi pregiati messi insieme da Barcellona, decisamente la città più ricca di risorse culturali e innovative dell’area mediterranea, sicuramente ottimizzate per via sportiva, dai Giochi Olimpici splendidamente organizzati nel 1992 e le fortune del Futbol Club “Blaugrana”. Spero che non accada quel che capitò dalle nostre parti, perché, dopo un secolo e mezzo, l’Italia “unita” (e in particolare il Sud) ne paga ancora pesantemente le conseguenze.