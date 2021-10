L'EUROPA AZERA DEL FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DA OGGI I VERTICI EUROPEI E MONDIALI DEL FAIR PLAY CON I DELEGATI DI OLTRE QUARANTA PAESI SI CONCENTRANO A BAKU (AZERBAIJAN). PER LA PRIMA VOLTA SI DETERMINA UNA SINERGIA VIRTUOSA, CHE PER IL MOMENTO NON AFFRONTA CHE TEMI DI NATURA “ACCADEMICA”. IL MIO SOGNO E’ QUELLO DI COINVOLGERE QUESTI ORGANISMI NELLE SITUAZIONI DIFFICILI, DI FRONTIERA, DOVE IL RISPETTO DELLE REGOLE SPESSO RAPPRESENTA UN EUFEMISMO. IL PROBLEMA E’ CHE I CUSTODI DEL PALAZZO E LE VESTALI DEL TEMPIO – CHE SONO STRETTI INTORNO A CIO E COE – NON SONO MOLTO PROPENSI ALLA ROTTURA DEI VECCHI SCHEMI E ALLORA ? ALLORA CONTINUEREMO A CONFERIRE FAIR PLAY AWARD SENZA SUBIRE, NE’ SUSCITARE EMOZIONI, SALVO CHE QUALCUNO DI NOI NON RISPETTI LE CONSEGNE, COME ACCADDE AI GIOCHI EYOF DI LIGNANO NEL 2005, DOPO L’ATTENTATO ALLA METROPOLITANA DI LONDRA E ALLORA …