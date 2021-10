XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (293a puntata) PALLACANESTRO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– ANTONIO CALEBOTTA (Spalato, 30 giugno 1930 – Bentivoglio, 23 marzo 2002). A 30 anni, aveva partecipato al Torneo di Pallacanestro, classificandosi quarto, insieme con Mario Alesini, Achille Canna, Alessandro Gamba, Giovanni Gavagnin, Augusto Giomo, Gianfranco Lombardi, Gianfranco Pieri, Alessandro Riminucci, Gianfranco Sardagna, Gabriele Vianello, Paolo Vittori. Antonio “Nino” Calebotta, pivot alto 2,04, famoso per aver segnato 59 punti in una sola paretita nel 1956, è stato Campione d’Italia con la Virtus Bologna ( con cui ha giocato ininterrottamente dal 1953 a 1966 e poi nel 1967/68, sino a conclusione carriera, dopo una parentesi con il Reyer Venezia nel 1966/67) nei Campionati 1954/55 e 1955/56. La maglia della nazionale l’aveva indossata nel 1952 e l’aveva dismessa soltanto nel 1962, dopo aver segnato complessivamente 412 punti, di cui 64 in una sola partita. – ANTONIO CALEBOTTA (Spalato, 30 giugno 1930 – Bentivoglio, 23 marzo 2002). A 30 anni, aveva partecipato al Torneo di Pallacanestro, classificandosi quarto, insieme con Mario Alesini, Achille Canna, Alessandro Gamba, Giovanni Gavagnin, Augusto Giomo, Gianfranco Lombardi, Gianfranco Pieri, Alessandro Riminucci, Gianfranco Sardagna, Gabriele Vianello, Paolo Vittori. Antonio “Nino” Calebotta, pivot alto 2,04, famoso per aver segnato 59 punti in una sola paretita nel 1956, è stato Campione d’Italia con la Virtus Bologna ( con cui ha giocato ininterrottamente dal 1953 a 1966 e poi nel 1967/68, sino a conclusione carriera, dopo una parentesi con il Reyer Venezia nel 1966/67) nei Campionati 1954/55 e 1955/56. La maglia della nazionale l’aveva indossata nel 1952 e l’aveva dismessa soltanto nel 1962, dopo aver segnato complessivamente 412 punti, di cui 64 in una sola partita.

UN PO’ DI STORIA (FONTE Repubblica)

Addio Calebotta, nobile gigante, fu il primo due metri della Virtus

Era stato il primo due metri del basket italiano. Pareva quasi irreale, Antonio Calebotta, quando comparve in Sala Borsa negli anni Cinquanta. Raccontarono avesse radici balcaniche e perfino un’ ascendenza illustre, il re d’ Albania. Il gigante nobile è morto ieri, nell’ ospedale di Bentivoglio, a 72 anni: da pochi mesi combatteva contro un tumore, anche se pochi sapevano. A Bentivoglio si faranno pure, domani pomeriggio, i funerali. «Ho perso un amico con l’ a maiuscola», ha mormorato ieri sera Achille Canna, che ci giocò insieme, in una Virtus che vinse due scudetti. E che già, di quella Virtus, ha pianto due compagni, Alesini e Rizzi. Calebotta era arrivato da Milano, ma a Bologna aveva messo radici, non solo sportive. A quei tempi, il professionismo era lontano. Ingaggiato per una Lambretta, Calebotta ottenne anche un impiego dal presidente della Virtus Mezzetti, nella sua azienda di tessuti. Poi conobbe Laura, che sposò, e gli diede tre magnifiche figlie, ed entrò nella ditta del suocero, un deposito di medicinali. Nel ramo farmaceutico ha lavorato fino a poco tempo fa. Non si vedeva più al palazzo, ma in estate era riapparso in Sala Borsa, che fu il tempio delle sue conquiste: chiacchierò di pallacanestro, una sera, con altri vecchi campioni, sul palcoscenico animato da Giorgio Comaschi e Gianfranco Civolani. Classe 1930, altezza 204 centimetri, segno particolare gancio (un Jabbar ante litteram), Nino Calebotta arrivò alla Virtus nel 1953. Fu una campagna acquisti clamorosa: con lui, c’ erano pure Achille Canna e Mario Alesini, che però dovette star fermo un anno, perchè aveva lasciato Varese di sua scelta, senza accordarsi sulla cessione. Il valore della squadra lievitò. Terza il primo anno, la Virtus Minganti vinse poi lo scudetto nel ‘ 55 e nel ‘ 56. Calebotta era il perno di quella squadra cui Vittorio Tracuzzi, un mago della panchina che precorse i tempi della tattica più raffinata, diede un gioco efficace. «Nino era un uomo squadra autentico – ricorda ancora Canna , uno che giocava per gli altri e non per sé. E in spogliatoio una voce calma e forte». Qualche altro scudetto fu, negli anni successivi, disperso per improvvide, sventate sconfitte. Erano campionati in cui le grandi perdevano pochissime partite. Quelle poche, fatali. Se perdeva la Virtus, vinceva Milano, Borletti. Scudetti a parte, Calebotta segnò pure, in città, un altro evento epocale, il passaggio dalla Sala Borsa al palasport di piazza Azzarita, che ospitò, dall’ estate del ‘ 56, una Virtus con lo scudetto sul petto. Calebotta durò fino al ‘ 6768 (con una breve parentesi a Venezia), giocando gli ultimi anni da capitano, sempre meno. Sfiorò appena i derby con la nascente Fortitudo: due in tutto, uno vinto, uno perso.