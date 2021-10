Fondi, Forza Italia: Soddisfazione per i lavori del Consiglio - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’approvazione dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale dello scorso 28 settembre 2021 dopo che gli stessi sono stati su proposta della Giunta, discussi e approvati nella Commissione Consiliare Bilancio presieduta dalla Consigliera Elisa Carnevale

Ratificata e approvata dalla maggioranza la variazione di bilancio adottata d’urgenza dalla Giunta lo scorso 10 agosto necessaria per l’edilizia scolastica e l’avvio delle procedure di affidamento lavori per la riapertura dell’anno scolastico, con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione nei plessi scolastici.

In merito al bilancio consolidato il Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti della Maggioranza anche il bilancio consolidato 2020 del Commissariato Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino con il quale il nostro Comune ha già siglato una convenzione per lo sviluppo della nostra area industriale, nelle more del costituendo Consorzio Industriale Unico della Regione Lazio.

La Presidente Elisa Carnevale ha illustrato all’aula un ulteriore punto qualificante, una variazione di bilancio anch’essa votata con i soli voti della Maggioranza, prendendo atto di diversi finanziamenti e contributi ottenuti da organi sovracomunali, in particolare per investimenti in opere Green e Lavori Pubblici e Cultura. Nella stessa variazione la maggioranza ha proposto di utilizzare ulteriori somme per i servizi sociali, in particolare delle somme ottenute per emergenza covid destinandole a borse lavoro e aiuti per canoni di locazione per famiglie che saranno assegnati per mezzo di avviso pubblico, oltre che utilizzare ulteriori fondi per il centro Allegra Brigata.

Lo comunicano in una nota i Consiglieri di Forza Italia