Conference League, Zorya-Roma 0-3: giallorossi a punteggio pieno nel girone - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella ripresa, al 12’, tracciante in profondità di Darboe per Carles Perez, lo spagnolo incrocia con il sinistro da buona posizione, il portiere respinge. Al 19’ Darboe si mette in proprio con un’azione personale, conclude con il sinistro, Matsapura para basso. Pochi istanti dopo, la chance è per Abraham servito da El Shaarawy, l’inglese gira di prima intenzione, ma è sfortunato a trovare un’altra volta il palo. Al 21’ la squadra di Mourinho raddoppia: da un corner, la spizza Cristante sul secondo palo, la sfera arriva a Smalling, che a porta vuota deposita in rete di testa. La segnatura ipoteca la partita. E, non a caso, due minuti dopo la Roma segna il terzo con Abraham. 3-0 Roma. Al 35’ destro a giro di Villar, il portiere dice no.

“Il risultato è quello che conta – dichiara mister Mourinho in conferenza stampa – Qualche giorno fa abbiamo dominato una squadra, abbiamo giocato contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso. Oggi abbiamo vinto. Abbiamo 6 punti ed è la cosa più importante. Ne mancano 5 o 6 per qualificarci. È un passo avanti. Senza infortuni, senza troppa stanchezza, perché abbiamo fatto riposare dei giocatori rimasti in panchina, e qualcuno a Roma”.

IL TABELLINO

ZORYA-ROMA 0-3

Zorya (4-3-3): Matsapura 7; Favorov 5,5 (47’ st Snurnitsyn sv), Imerekov 5, Cvek 5,5, Khomcenovskyi 5,5; Buletsa 5 (24’ st Dal Bello Fagundes 6), Nazaryna 6, Kochergin 5,5; Kabaiev 5,5 (38’ st Lunyov sv), Gromov 6 (47’ st Owusu sv), Sayyadmanesh 5,5 (24’ st Zahedi 6). A disp.: Zhylkin, Alefirenko, Gladky. All. Skrypnyk 6

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Calafiori 6, Smalling 6,5, Kumbulla 5,5, Ibanez 6; Cristante 6, Darboe 6,5 (29’ st Diawara 6); El Shaarawy 7 (33’ st Mayoral 6), Pellegrini 6,5 (32’ st Villar 6), Carles Perez 5,5 (17’ st Zaniolo 6); Shomurodov 5,5 (17’ st Abraham 7). A disp.: Fuzato, Bove, Mancini, Mkhitaryan, Reynold, Vina, Zalewski. All. Mourinho 6,5

Arbitro: Godinho (POR)

Marcatori: 7’ El Shaarawy (R), 21’ st Smalling (R), 23’ st Abraham (R)

Ammoniti: Kumbulla (R), Rui Patricio (R)