Ardea, attivazione piattaforma Domus "Cambi di residenza online" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“E’ un problema che mi avete sottoposto in moltissimi leggo le vostre mail e l’aiuto che mi chiedete in alcuni casi specifici – sottolinea l’assessore Alessandro Possidoni – E’ chiaro che è necessario un intervento strutturale che permetta di velocizzare tutto il processo e correggere alcuni punti che lo rallentano. Anche qui ci verrà in aiuto la digitalizzazione. Il nuovo sistema si chiama Domus. Grazie al nuovo sistema “Domus”, accedendo tramite SPID o CIE, i cittadini potranno inserire i cambi di residenza seguendo una procedura guidata che indicherà i dati e gli allegati necessari per permettere agli ufficiali di Anagrafe di lavorare la pratica, evitando i frequenti scambi di mail tra cittadino e ufficio. Questa piattaforma, in base ai dati inseriti, creerà delle pratiche di residenza corrette con seguente velocizzazione del procedimento.

“Terminata la procedura sulla piattaforma, vi verrà comunicato istantaneamente il numero di protocollo della pratica – aggiunge l’assessore – Relativamente alle pratiche che erano già state inviate nei mesi precedenti, come già comunicato abbiamo creato una task force focalizzata sui cambi di residenza. Mi viene riferito che molte di queste pratiche presentano dati mancanti…in alcuni casi anche la mail indicata risulta mancante oppure non corretta, in altri casi pur essendo corretta la mail l’anagrafe non riceve alcun feedback al cittadino. Mi sono capitati anche casi di cittadini che non conoscono il numero di protocollo della propria pratica che, così, diventa complessa da ritrovare. In generale, se non siete sicuri di aver compilato correttamente i moduli, vi suggerisco di ripresentare la domanda tramite la piattaforma Domus, indicando nelle note il numero protocollo della dichiarazione che avevate precedentemente sottoscritto.

https://comune.ardea.rm.it/wp-content/uploads/2021/09/Guida-cambio-residenza-online-Ardea-Domus-2021.pdf “La procedura guidata – conclude Possidoni -vi permetterà di compilare tutti i campi correttamente e di allegare tutti i documenti.Abbiamo creato una piccola guida che può essere di aiuto nella compilazione. La potete trovare sul sito del comune di Ardea, nella home page, e direttamente a questo link:

Nella settimane passate sono state fatte delle prove con alcuni cittadini per testare la facilità della piattaforma: abbiamo già inserito alcune modifiche e sicuramente altre ne verranno fatte nei prossimi giorni in base alle domande, alle osservazioni che farete e alle difficoltà che incontrerete.Esattamente come successo alcuni mesi fa con il TuPassi e con SmartANPR, impariamo ad usare anche questo sistema da cui sia i cittadini, sia gli impiegati dell’anagrafe potranno trarre vantaggio. Adesso non vi rimane che provare la piattaforma”.

E’ attivo il sistema “Domus” per l’inserimento da parte dei cittadini dei cambi di residenza.