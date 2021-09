WOMEN FOR WOMEN, IL FAIR PLAY DELLE DONNE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri, per la quarta volta, si sono date appuntamento a Roma, le scolte avanzate di un esercito di umani consapevoli che il genere femminile non è determinato dalla differenza del sesso, ma dalla fondamentalità dei ruoli nell’architettura naturale , che li vede coprotagonisti, nel bene e nel male. Dunque le donne di “Women for Women”, quelle che nel mondo si battono contro ogni forma di violenza, compresa quella esercitata nei loro stessi confronti nelle più diverse forme, dalle più subdole e perverse alle più brutali e letali, da quelle determinate da gravi carenze educative a quelle agevolate da inadeguata prevenzione. Sempre ieri, qualcuno ha festeggiato per le decisioni del Governo e qualcun altro ha recriminato su decreti e nomine, dal Ponte di Genova al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, passando per il Presidente della RAI. In buona sostanza, ci si dovrebbe accontentare di quello che passa il convento in base alla gestione di turno, posto che non è facile venire a capo di un groviglio di problemi, come quello che abbiamo di fronte. Non ci è dato conoscere il futuro, di sapere che cosa succederà, che cosà verrà fuori in termini pratici dalle decisioni che in modo determinato sono state prese ieri a Palazzo Chigi, ma una cosa è certa e cioè che qualcuno ha avuto il coraggio di decidere. Quel coraggio che occorre a prescindere per contrastare tradizioni e modalità, atteggiamenti, genuflessioni, oziosa compassata ordinaria e straordinaria burocrazia. Quel coraggio di cui abbiamo bisogno per rimuovere le croste che impediscono di cambiare le strategie educative nel Bel Paese, dalla Scuola in ogni ordine e grado, al sistema sanitario, che dovrebbero svolgere una fondamentale attività di prevenzione rispetto ai malesseri ed alle devianze sociali, alle patologie pandemiche, che si rappresentano drammaticamente nella violenza e nel cancro, come sintesi catartica di un atteggiamento elusivo, quello che l’Italia con le maniche rimboccate rifiuta a prescindere. Ieri, c’ero anche io al The Church Village di Roma, in rappresentanza del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, con Roberto Fabbricini, dirigente del CONI e Commissario FIGC sino al 22 ottobre, data dell’atteso congresso elettivo, a ricordare che il movimento sportivo, elemento essenziale della società civile, non intende sottrarsi a responsabilità e doveri di cambiamento . La strada da percorrere è impervia e complicata, piena di ostacoli, di pregiudizi. Questo lo sanno bene le stesse donne, che si sono anche messe di traverso, che hanno a suo tempo contestato iniziative che aprivano loro i portoni dell’etica e dei ruoli, soltanto per punto preso. Quanti treni si sono persi per la pavidità o la partigianeria degli uomini, ma anche delle stesse donne al comando ? Ieri, al Premio Camomilla, così simbolico e portatore di messaggi forti come il carattere della sua ideatrice, Donatella Gimigliano, oltre Barbara De Rossi ed un manipolo di donne con le stimmate del coraggio, c’erano vertici storici di Miss Italia, dalla Patron Patrizia Mirigliani alle titolate Milena Miconi e Martina Colombari, per ricordarci quanta miopia permane, quanto stupido ostracismo o demenziale ammiccamento ristagnano nei confronti del settantenne Concorso , consolidato nella storia del nostro costume e metafora delle sue contraddizioni: quando nel 2011 il mondo della bellezza fece il suo ingresso nel Salone d’Onore del CONI per presentare le novità di Miss Italia Fair Play e Miss Italia Sport, l’onda d’urto fu talmente forte che, dopo una settimana di attacchi sessisti e bacchettoni, il Comitato Olimpico passò la mano con un clamoroso defilamento , lasciando al Comitato Fair Play e al Concorso l’onere e l’onore di portare avanti la promozione di una combinazione straordinaria, oggi più che mai valida, come quella tra bellezza, sport, etica e salute, cosa puntualmente poi avviata in quel di Montecatini, giusto otto anni fa.