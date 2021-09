QUANDO LO STADIO DI NERVI FA VENIRE I ... NERVI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUANDO HO RICEVUTO DA OTELLO DONATI QUESTA FOTO DELLO STORICO STADIO FLAMINIO, STRUTTURA STRATEGICA PER LA CANDIDATURA DI ROMA AI GIOCHI OLIMPICI 2024, MI SONO CADUTE LE BRACCIA ED IL RESTO A TERRA: CHE LA CAPITALE SIA INVASA OVUNQUE DALLE ORTICHE E CHE AGLI ANNUNCI DI RISANAMENTO NON SEGUONO AZIONI COMPATIBILI E’ NOTORIO, MA QUI C’E’ QUALCOSA CHE NON QUADRA CON IL COMUNE SENSO DELLA RAGIONE. OPPURE I PROMOTORI, DA MALAGO’ A MARINO, PASSANDO PER PANCALLI E MONTEZEMOLO, PER FINIRE CON DELRIO E RENZI, VIVONO SERENAMENTE IN UN PIANETA DIVERSO DAL NOSTRO ?