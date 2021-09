Via Cassia: "Mancano le strisce pedonali, davanti Mc Donald's si rischia la vita". La denuncia di Valeria Velo della Lega - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Frotte di adolescenti scendono alla fermata del bus 036, sono affamati e felici di essere arrivati davanti al Mc Donald’s e devono solo attraversare una via ad alto scorrimento di traffico in entrambi i sensi di marcia, rischiando la vita ogni volta, ogni giorno, perché sulla strada non ci sono le strisce bianche per l’attraversamento pedonale in sicurezza”.

Questa la denuncia di Valeria Velo, candidata Lega al municipio XV. “Su via Cassia al civico 2069, dove si trova sia il Mc che il centro commerciale OVS, manca anche l’illuminazione e i rilevatori di velocità – continua l’esponente Lega – attendiamo l’intervento delle autorità competenti di provvedere a mettere in sicurezza il prima possibile questa tratta”.