Marino, Pisani-Puliti(Lega): Santa Maria delle Mole ha bisogno di un Centro Sportivo Polifunzionale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ questa l’ambiziosa proposta dei candidati della Lega al consiglio comunale di Marino, Eugenio Pisani e Francesca Puliti a sostegno di Stefano Cecchi Sindaco. Crediamo sia importante realizzare una grande struttura Polifunzionale per soddisfare le esigenze e i bisogni delle tante attività sportive del territorio.

“Purtroppo il nostro comune non è ancora al passo con gli altri dell’hinterland. In città mancano strutture sportive, ma anche teatri e punti importanti di aggregazione per le famiglie. E’ arrivato il momento di ripartire, individuando aree pubbliche o predisponendo accordi con i privati per migliorare i servizi offerti, valorizzando un territorio che per troppi anni è stato abbandonato a se stesso. Ben venga il punto informativo intitolato a Renato Arioli, volontario e politico, persona che si è sempre distinta per la sua equidistanza tra le parti. Siamo felici di vedere un progetto in suo onore. Crediamo però, che la zona meriti qualcosa di più importante”.