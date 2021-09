Litorale, esercito di volontari pulisce le spiagge di Anzio e Nettuno - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Pulizia straordinaria della spiaggia ad Anzio quella che si é svolta domenica 26 settembre, organizzata dalla Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, con la collaborazione della Onlus Creature del Mare e di Lavinio Civica. Questa volta il tratto interessato é stato la spiaggia libera vicino al lido balneare Rivazzurra che si sono ritrovati alle ore 10 alle scalette che portano in spiaggia. Armati di sacchi e guanti hanno pulito da rifiuti di ogni genere un pezzo della cosa anziate. Non pochi i sacchi di rifiuti riempiti così come non pochi i rifiuti “particolari” e “nascosti” trovati. Tre ore di lavoro da parte dei volontari, i quali si dicono soddisfatti dell’andamento dell’attività e danno appuntamento a domenica 3 ottobre ad Ardea, alle ore 10, in via Foggia per un’altra pulizia spiaggia, questa volta fuori dal comune di Anzio.

Sempre nel weekend appena passato, grande lavoro dei volontari PlasticFree presenti nell’incantevole località di Torre Astura insieme a tante altre associazioni. La giornata pur con un cielo plumbeo, si è svolta all’insegna dell’allegria e della cultura, tanti bimbi affascinati dalle spiegazioni date dal referente Plasticfree Nettuno, sulla pericolosità delle plastiche e microplastiche nell’ambiente. Un lavoro encomiabile, concluso con il ritiro chili di reti fantasma, pezzi di barche in vetroresina, inferriate, pallets, un boiler per l’acqua calda oltre a tanta tantissima plastica e microplasiche. Interessante anche la presentazione del sito di Torre Astura tenuta da Maria Serena De Francesco Archeologa e Direttore scientifico del Museo Antiquarium presso il Forte Sangallo.