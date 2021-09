IL SUPER ORO DELLO SPRINT HA 105 ANNI !!! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DA IERI MI SENTO PIU’ OTTIMISTA E MOTIVATO RISPETTO AI FAVOLEGGIAMENTI CONSOLATORI SULLA TERZA ETA’, POSTO CHE ORMAI SI PUO’ RAGIONARE SULLA QUARTA E CON RISULTATI STRAORDINARI, OTTENUTI PROPRIO ATTRAVERSO L’ATLETICA. IL NOSTRO TESTIMONIAL E’ “GOLDEN BOLT” HIDEKICHI MIYAZAKI, CHE A 105 ANNI COMPIUTI HA CORSO I 100 METRI IN 42.22 IN QUEL DI KYOTO. DETENTORE DI UN RECORD DI 34.10 A 103 ANNI, RECRIMINA DI NON AVER UDITO LO SPARO DELLO STARTER E DI AVER FATTO UNA PARTENZA “RITARDATA”. E IL MIO PENSIERO VA ALLA NOSTRA LEONESSA GABRE GABRIC, NEL RICORDO DI LEONI ORMAI IN BOREA COME OTTAVIO MISSONI, GIUSEPPE ROVELLI…