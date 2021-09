BUONA NOTTE ITALIA ! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ci risiamo, di fronte all’ennesima aggressione nei confronti del personale viaggiante, piuttosto che di un passante dalla pelle diversa. Tutto è capitato ieri nell’Area Metropolitana della Capitale, tra Monte Mario e Capo d’Anzio. Care ragazze e ragazzi, conoscete la logica che porta ad aggiungere degrado e violenza, dove il contesto palesemente lo suggerisce ? Credo che non ci siano dubbi sulla situazione in cui maturano certi soggetti e gli episodi di cui si rendono autori. Alla base di tutto l’educazione almeno civica ed il rispetto delle persone, dei beni comuni ed altrui, attraverso le regole. L’educazione civica nelle scuole , per il momento, è tornata ad essere argomento secondario, i teppisti minorenni rimangono a piede libero e quelli maggiorenni rischiano di peggiorare se ristretti nel carcere, luogo orrendo e sovraffollato, dove la rieducazione è praticamente impossibile. E allora? Allora, in attesa che chi governa tenti di porre tra le priorità l’ordine e la sicurezza, passando per una grande e seria azione in collaborazione con la società civile, perché non ripristinare il ruolo del “secondo uomo” con la doppia funzione di controllo e sicurezza sui bus e sui treni? L’economia di scala e sociale si risolverebbe con vantaggio, garantendo libertà di fruizione a chi oggi rinuncia per paura – con grave danno ambientale – all’uso dei mezzi pubblici. Infine, la deriva razziale che costituisce uno degli argomenti abusati dalla stessa criminalità infiltrata tra i tifosi del calcio. Per questo, siamo di fronte a chi sfrutta il fenomeno rilevante delle migrazioni, in tutte le declinazioni possibili ( dal lavoro nero, alla prostituzione, allo spaccio … ) ed è la stessa percezione della fragilità, della condizione di difficoltà in cui si trovano queste persone ad attrarre anche la violenza gratuita. Regolare i flussi restituirebbe dignità a tutti, rendendo diversa la collettività, ma questo significherebbe compiere scelte economicamente e politicamente coraggiose a livello europeo, oltre che nazionale. Purtroppo, se vogliamo dirla proprio tutta, prima ancora che delle risorse, la carenza è proprio quella del coraggio, di prendere il toro per le corna ed andare sino in fondo, infischiandosene dei se e pure dei ma.

BUONANOTTE ALL’ITALIA (Ligabue)

Di canzone in canzone

di casello in stazione

abbiam fatto giornata

che era tutta da fare

La luna ci ha presi

e ci ha messi a dormire

o a cerchiare la bocca

per stupirci o fumare

come se gli angeli fossero lì

a dire che si

È tutto possibile

Buonanotte all’Italia deve un po’ riposare

tanto a fare la guardia c’è un bel pezzo di mare

c’è il muschio ingiallito dentro questo presepio

che non viene cambiato, che non viene smontato

e zanzare vampiri che la succhiano lì

se lo pompano in pancia un bel sangue così

Buonanotte all’Italia che si fa o si muore

o si passa la notte a volerla comprare

come se gli angeli fossero lì

a dire che sì

E’ tutto possibile

come se i diavoli stessero un pò

a dire di no, che son tutte favole

Buonanotte all’Italia che ci ha il suo bel da fare

tutti i libri di storia non la fanno dormire

sdraiata sul mondo con un cielo privato

fra San Pietri e Madonne

fra progresso e peccato

fra un domani che arriva ma che sembra in apnea

ed i segni di ieri che non vanno più via

di carezza in carezza

di certezza in stupore

tutta questa bellezza senza navigatore

Come se gli angeli fossero lì

a dire che sì

È tutto possibile

come se i diavoli stessero un pò

a dire di no, che son tutte favole

Buonanotte all’Italia con gli sfregi nel cuore

e le flebo attaccate da chi ha tutto il potere

e la guarda distratto come fosse una moglie

come un gioco in soffitta che gli ha tolto le voglie

e una stella fa luce senza troppi perché

ti costringe a vedere tutto quello che c’é

Buonanotte all’Italia che si fa o si muore

o si passa la notte a volersela fare…