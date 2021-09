ROTELLE OLIMPICHE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Oggi, Silvia Marangoni, pluricampionessa europea e del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, compie gli anni, ma non può festeggiare con un oro olimpico. Il problema è che la sua disciplina, pur praticata da centinaia di milioni di atleti ovunque nel mondo è ancora tenuta fuori dalla porta del CIO. Misteri dello sport ? Misere questioni di mera convenienza marketing da parte di chi decide in quel di Losanna? Eppure, anche a Rio, abbiamo assistito a competizioni olimpiche sorprendenti per sport poco probabili nelle diverse latitudini del mondo, per necessità tecniche, costi delle attrezzature, evoluzione storica di tendenza stagionale… Per i prossimi Giochi di Tokio, si prospettano new entry come skateboard, arrampicata, surf, baseball-softball (un ritorno), karate. Per la tavola con rotelle e quella marinara qualcuno ha storto il naso. Comunque non sono da escludere gli sport virtuali e quindi si profila la playstation e non si tratta soltanto di una provocazione. Scorrendo l’elenco degli sport riconosciuti dal CIO , ma non nel programma olimpico, spiccano discipline che solo a paragonarle alla regina atletica … . C’è il bridge, ci sono gli scacchi, ad esempio e c’è – bontà del Comitato – anche il pattinaggio a rotelle, parente povero di quello olimpico su ghiaccio. A Silvia Marangoni non c’è che da augurare una lunghissima vita sportiva, sperando che magari da nonna possa coronare il suo giusto, meritatissimo sogno… olimpico.