LA BRECCIA DI PORTA VIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

20 settembre 2020 –Siamo a centocinquant’anni da quella svolta “popolarmilitare” che fece dello Stato Pontificio il Vaticano e dell’Italia un Regno. Il 20 settembre del 1870, l’inviato di guerra Edmondo De Amicis era ancora a Monterotondo con i colleghi e si apprestava a partire per Roma, all’alba del giorno successivo, oggi come domani, per assistere al programmato assalto alla Città già dei Cesari e dei Papi, in quattro diversi punti, tra Porta San Lorenzo e Porta Salara, Porta San Giovanni con la divisione Angioletti, Porta San Pancrazio con la divisione Bixio e a Porta Pia, con la 12° Divisione del 4° Corpo agli ordini del generale Mazè de la Roche. All’indomani si sarebbero imbattuti, tra colpi di moschetto, cannone e nuvolaglie di polvere, nell’Evento che ci avrebbe precipitato nei capitoli successivi di una storia già scritta, ripetitiva, che ci avrebbe condotto sino ai nostri giorni, appunto oggi domenica 20 e domani 21 settembre dell’anno disgraziato 2020, in cui si è scelto di fare altra breccia nel muro disconnesso del Sistema, divenuto repubblicano settantaquattro anni fa, con l’altro travagliato Referendum del 2 giugno 1946. Senza per nulla cambiare atteggiamento, Covid o non Covid, adesso i liberatori arriveranno di nuovo a Roma, tra seggi sguarniti di elettori e scrutatori, decimati dallo scetticismo e dal timore virale, tra stadi vuoti quanto le casse dell’INPS risucchiate dai Bonus, mentre sul Ponte Italico, dal Polcevera allo Stretto, sventola bandiera bianca. In queste condizioni di sostanziale confusione è complicato, ma caratteriale, dare un SI o un NO – piuttosto che un BOH! – nelle urne, insieme al consenso necessario per l’elezione di sette Consigli Regionali, millecentosettantasei Comunali e due Senatori, mentre l’immagine della Magistratura finisce in una “porta via”, quella da cui ieri è uscito, giacca sulla spalla, l’ex presidente dell’ANM, Luca Palamara. Dunque, la nostra storia passa sempre da quella “breccia” – mai risanata da un secolo e mezzo – sul finire della Via Nomentana, da cui entravano trombettando bersaglieri e da cui uscivano deferenti diplomatici, oltre la quale il popolo acclamava i liberatori, facendo le prove per l’ingresso dei fascisti marcianti il 28 ottobre del 1922, come dei liberatori americani il 4 giugno del 1944, piuttosto che per la vittoria della Raggi a Cinque Stelle, il 22 giugno del 2016, sempre senza colpo ferire e con il sessantasette per cento dei voti.