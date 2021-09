Serie A, Verona-Roma 3-2: Faraoni beffa i giallorossi. Primo ko per Mourinho - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il secondo tempo inizia con il pareggio gialloblu: al 49’ Caprari si invola sulla sinistra, Mancini la tocca, Rui Patricio respinge come può, arriva Barak e deposita in rete per l’1-1. Al 52’ occasione Roma, ancora con Pellegrini. Il 7 si invola in contropiede, arriva in zona di sparo, ma la sua conclusione viene deviata in angolo. Al 54’ il Verona passa avanti con Caprari, sempre sul lato sinistro. Entra in area, tiro a giro sul secondo palo e gol. 2-1 Verona. La gara è frenetica. Al 57’ la Roma trova il pareggio.

Apre Abraham, conduce Pellegrini fino al lato corto dell’area di rigore, palla dentro di Lorenzo, Ilic per anticipare Abraham deposita in rete. 2-2. La Roma sembra rinfrancata, ma al 58’ il Verona passa ancora avanti con Faraoni, destro di esterno dalla distanza, la palla entra sotto il sette. Al 28’ Rui Patricio salva su Caprari a botta sicuro, in angolo. Roma ancora in partita. Al 43’ ci prova Perez con il suo sinistro, respinge con i pugni Montipò.