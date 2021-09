Maratona di Roma, conclusa la 26esima edizione: vincono i keniani Kiprono e Cherono - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(MeridianaNotizie) Roma, 19 settembre 2021 – Si è conclusa la 26esima edizione della Acea Run Rome The Marathon, la maratona di Roma, dopo un anno di assenza dall’ultima edizione, a causa della pandemia. Certamente la competizione odierna è stata un

pò sottotono per il limitato numero di partecipanti, circa 7500, ma con il consueto fascino della maratona di Roma, dove gli atleti possono correre fra i più affascinanti monumenti del mondo.

A vincere il keniano Clement Langat Kiprono con il tempo di 2h08’23”, seguito dal tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08’28”. Chiude il podio l’etiope Deresa Ulfata Geleta in 2h08’42”.

Regina della gara femminile è la keniana Peris Lagat Cherono in 2h29’29”. Sempre keniana la seconda classificata, Judith Jurubet in 2h30’50”. Terzo posto per l’etiopia in 2h32’02” grazie a Jifar Fantu Zewude.

Circa 400 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati per garantire il regolare svolgimento della gara. Alla partenza anche la sindaca Raggi che su un post questa mattina ha pubblicato una foto dichiarando di “essere pronta a correre”. “Duemila iscritti alla Staffetta Solidale – ha aggiunto sul post – tremila partecipanti della Stracittadina Fun Race; oltre 2 mila atleti provenienti da 60 Paesi”.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salca, medaglia d’oro ai campionati di Parigi 1985, ora candidata con Forza Italia sia al Campidoglio che al X Municipio. “Avremmo voluto lo stesso impegno della Raggi anche per la corsa di Roma alle Olimpiadi del 2024”.