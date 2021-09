IL COLOSSEO DI DE AMICIS - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUESTA STORIA DELL’USO IMPROPRIO DEL COLOSSEO E’ VECCHIA. TIRO IN BALLO PER L’OCCASIONE EDMONDO DE AMICIS TURISTA – GIORNALISTA A ROMA, CHE CI RACCONTA DI COME ANDAVANO LE COSE NEL 1871. COMUNQUE, CONSIGLIO AI SINDACALISTI DEL SETTORE ARCHEO DI ORIENTARSI SUL LUNEDI’, QUANDO NOTORIAMENTE MUSEI E MONUMENTI SONO CHIUSI AL PUBBLICO. DIVERSAMENTE, VOLENDO RAGGIUNGERE PICCHI MEDIATICI UNIVERSALI, NON OCCORRONO MESSE IN SCENA ALLA CASAMONICA, MA BASTA CHIUDERE L’OMBELICO DEL MONDO, IL COLOSSEO…