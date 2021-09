AUTOSCONTRO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Poteva esserci una ecatombe di piloti e invece è andata di lusso. Sembrava una ragazzata al luna park, magari un videogioco e invece era una catastrofe per la Ferrari. Questo conferma che il fattore umano non è mai secondario. Per le Ferrari il GP di Singapore è così finito pochi metri dopo la partenza sotto la pioggia, in un budino di “autocorsa” tutto in rosso, in cui è finito anche Max Verstappen. Del gran botto ne ha approfittato Lewis Hamilton con il più imprevisto dei successi per sé e per la Mercedes: il britannico già leader della classifica allunga il vantaggio su Sebastian Vettel e va a +28 punti.