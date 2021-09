Ostia Lido: sabato 18 settembre l'inaugurazione del nuovo Punto di Informazione Turistica e nuova sede della Pro Loco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ostia ed il mare di Roma avranno il loro Punto di Informazione Turistica. Il manufatto in piazza Anco Marzio, sul lungomare Paolo Toscanelli tornerà ad essere, infatti, ufficialmente operativo, dopo anni e anni di incuria e di abbandono, sabato prossimo 18 settembre, con la cerimonia inaugurale (in programma alle ore 18) e l’apertura ufficiale al pubblico.

Il PIT sarà la sede della Pro Loco Ostia Mare di Roma e da sabato prossimo sarà anche il punto di riferimento delle attività svolte nel X Municipio, non sarà, dunque, solo un volano determinante per il turismo ma vuole essere anche la cassa di risonanza ed il riferimento programmatico delle iniziative intraprese ed organizzate sul territorio, dagli spettacoli alla sanità, dalla politica agli eventi culturali, il PIT si trasforma e riparte per promuovere la partecipazione dei cittadini e soprattutto, per diventare anche il motore di una circolazione di idee ed iniziative e protagonista di una rinascita del territorio.

La Pro Loco ha come esclusivo interesse la promozione turistica del territorio, come sancito dallo Statuto, dai regolamenti dell’Unpli a cui è affiliata e non ultimo gode del Patrocinio dell’Enit che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa del PIT.

“Come Pro Loco – racconta il presidente Antonio Ricci – ci siamo avventurati in un’impresa in cui crediamo fermamente, dopo essere stati gli unici partecipanti ad un bando pubblico indetto da Municipio Roma X che prevede, tra l’altro, un affitto mensile e la ristrutturazione a spese dell’affidatario, per sanare una ferita vergognosa e provare a ripristinare una struttura che vogliamo dedicare allo sviluppo del turismo sul mare di Roma. Non vogliamo essere la Pro Loco solo di Sagre e Fiere ma essere protagonisti del rilancio del Mare di Roma, al pari delle Pro Loco di grandi centri turistici nazionali con i quali riteniamo Ostia possa competere”.

“In quest’ultimo periodo – prosegue Ricci – abbiamo deciso di sostenere gli sforzi messi in atto a livello nazionale e regionale dalla Sanità pubblica, per informare ed incoraggiare i cittadini a vaccinarsi. Un impegno che non è solo formale, il nuovo Punto Informazione Turistico di Ostia (PIT), appena inaugurato verrà utilizzato come “Centro Vaccinale” ospitando la “Notte Bianca” delle vaccinazioni, dove, senza prenotazione si potrà ricevere la prima dose di Pfizer. La vaccinazione sarà curata dalla ASL Rm3 a partire dalle ore 22,00 di sabato 18 settembre fino alle ore 02,00 di domenica 19 settembre. Un’iniziativa che rappresenta la prosecuzione di un percorso che ha portato l’Azienda sanitaria insieme alla Pro Loco a stretto contatto con i cittadini, nell’opera di informazione e vaccinazione”.

In ambito sanitario sul litorale romano le iniziative sono partite il 31 luglio scorso con l’evento della degustazione del “gelato alla birra di caffè” in Piazza Anco Marzio, che ha ospitato anche due gazebi per “incoraggiare” i giovani a vaccinarsi. In seguito, le iniziative sono proseguite in tre stabilimenti balneari ed all’interno di un Centro sportivo di Acilia. Sabato prossimo con la “Notte Bianca” si torna all’isola pedonale di Ostia. Accanto al Punto Informativo saranno posizionati alcuni gazebo in uno dei quali un musicista con il violino accompagnerà i minuti della pausa prevista dopo l’assunzione del vaccino.

In un gazebo attiguo i volontari dell’Associazione Donatori di sangue distribuiranno materiali promozionali per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di aumentare le donazioni di sangue.

La Pro Loco Ostia Mare di Roma ringrazia l’Associazione Nazionale Carabinieri, per il supporto logistico che darà anche a questa serata, l’Associazione Observo Onlus per il consueto e prezioso supporto culturale e psicologico, l’AGR per la comunicazione