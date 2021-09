Conference League, Roma-CSKA Sofia 5-1: manita giallorossa in Europa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella ripresa, Mourinho concede riposo a Karsdorp facendo entrare Ibanez nel ruolo di terzino destro. Il CSKA cerca nel primo quarto d’ora di rendersi pericolosa, ma Rui Patricio è poco impegnato. Mourinho al 58’ cambia i due di centrocampo, fuori Diawara e Villar per Cristante e Veretout. Al 62’, dopo qualche istante di assestamento, la Roma fa il terzo. Calafiori affonda sulla sinistra, palla in mezzo per Pellegrini, il 7 colpisce mezzo di stinco e mezzo di piatto, tanto basta per spiazzare il portiere bulgaro. Di fatto, la gara si chiude. E la Roma dilaga. Al 82’ gloria anche per Mancini, che – con la fascia da capitano al braccio dopo l’uscita di Pellegrini – ribadisce in rete di piatto dopo un palo di Smalling. Al 84’ quinto gol, stavolta con Abraham servito in profondità da Shomurodov. Roma 5, CSKA Sofia 1. Finisce così, pure con un palo di Shomurodov a referto.

“Non abbiamo giocato bene – ha dichiarato a fine gare José Mourinho – Siamo coinvolti, il gruppo è fortissimo. Si sta creando veramente una squadra. Ne abbiamo già parlato: se siamo una squadra adesso che vinciamo, dovremo esserlo di più quando arriverà una sconfitta. In quel momento sarà più importante essere una squadra. Però non abbiamo giocato bene”. “Sono soddisfatto del risultato sì- ha aggiunto – La qualità del gioco, però, non mi è piaciuta. Non abbiamo avuto palla come ci siamo allenati due giorni fa e ieri. Il centrocampo ha avuto poca intensità, i due terzini non hanno spinto tanto e abbiamo perso tantissimi duelli difensivi”.

L TABELLINO

ROMA-CSKA SOFIA 5-1

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5 (1’ st Ibanez 6,5), Mancini 6, Smalling 6,5, Calafiori 6,5 (31’ st Kumbulla 6); Diawara 6 (12’ st Cristante 6), Villar 6 (13’ st Veretout 6,5); Perez 6,5, Pellegrini 7 (29’ st Abraham 6,5), El Shaarawy 6,5, Shomurodov 6,5. A disp.: Fuzato, Reynolds, Mayoral, Zaniolo, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan. All.: Mourinho 6,5

Cska Sofia (4-4-2): Busatto 6; Turitsov 5 (29’ st Donchev 5,5), Mattheij 5, Galabov 5, Mazikou 5,5; Yomov 5 (22’ st Bai 5), Muhar 5,5, Lam 6, Wildschut 4,5; Carey 6, Krastev 5,5 (42’ st Ahmedov sv). A disp.: Evtimov, Vareia, Catakovic. All.: Mladenov

Arbitro: Nyberg (SWE)

Marcatori: 10’ Carey (C), 25’ Pellegrini (R), 38’ El Shaarawy (R), 17’ st Pellegrini (R), 37’ st Mancini (R), 39’ st Abraham

Ammoniti: Lam (C)

Espulsi: al 35’ st Wildschut (C) per doppia ammonizione