Ardea, Mari (Pd): "Grazie alla Regione finanziamento di 400mila euro per piazza Falcone e Borsellino" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nuovo look e viabilità per la Piazza Falcone e Borsellino a Tor San Lorenzo. La Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mobilità, Mauro Alessandri, ha dato ieri 16 settembre, il suo ok alla concessione di un contributo straordinario per complessivi 10.999.073,97 € per la realizzazione di investimenti a carattere locale in favore di 41 Comuni che ne hanno fatto richiesta. Gli stanziamenti garantiranno la messa in sicurezza di strade, rifacimento di aree verdi e completamento di edifici pubblici e scolastici.

“Grazie all’impegno della Regione Lazio e del Partito Democratico abbiamo ottenuto un finanziamento di oltre 400 mila euro per il rifacimento totale dell’ex patio, piazza Falcone e Borsellino – dichiara il capogruppo del Partito Democratico di Ardea, Alessandro Mar – Una parte dei lavori, e per questo un grazie va detto all’Amministrazione comunale, sarà a carico del Comune. Questa iniziativa nasce da un mio ordine del giorno approvato lo scorso anno. In questi mesi di viaggi tra Ardea e la sede regionale abbiamo sognato il via libera a questa opera, che disegnò un volto nuovo per la nostra località! Voglio ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici regionale, Mauro Alessandri, che ieri ha portato in giunta il progetto ottenendo l’approvazione. Il presidente Zingaretti aveva preso un impegno per far arrivare nuovi finanziamenti: ora la dimostrazione che alle promesse segue un impegno concreto!”.

“Entrando in consiglio comunale – aggiunge il consigliere – avevo preso un impegno particolare per il nostro territorio, il luogo in cui sono cresciuto e dove: quest’opera si aggiunge agli ingenti lavori stradali che dalla primavera stanno investendo la quasi totalità delle strade ed il bellissimo progetto approvato, sempre dalla Regione, per un collegamento ciclabile tra il centro urbano di Tor San Lorenzo ed il mare. Sono orgoglioso di poter lavorare, giorno dopo giorno, per migliorare la mia città”.