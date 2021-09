Ardea, l'assessore Possidoni: "Prenotazioni anagrafe riattivate da Gennaio 2022" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riattivate le prenotazioni per l’anagrafe a partire da Gennaio 2022.

“Questa brevissima sospensione degli appuntamenti è stata necessaria per poter meglio definire gli orari del nuovo anno e, soprattutto, massimizzare l’utilizzo della nuova delegazione di Tor San Lorenzo – commenta Alessandro Possidoni, Assessore al Personale, Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Emergenza COVID19 del Comune di Ardea – Fino ad oggi, infatti, i cittadini potevano accedere ai servizi dell’Anagrafe solo nella sede di Via Salvo D’Acquisto. Grazie all’incremento delle risorse umane e tecnologiche a disposizione, possiamo iniziare ad utilizzare anche la nuova delegazione di Tor San Lorenzo a via Campo di Carne per i servizi demografici. Per questo, a partire da Gennaio 2022, ci saranno giorni in cui il servizio sarà attivo a Via salvo D’Acquisto (lunedì e venerdì mattina dalle 8.45 alle 13) e giorni che sarà attivo presso la nuova Delegazione di Tor San Lorenzo (martedì e giovedì mattina dalle 8.45 alle 13 e pomeriggio dalle 15.15 alle 17.00).

“Il mercoledì verrà dedicato alle emergenze e situazioni particolari, gestite direttamente dagli ufficiali di anagrafe, con convocazione a via Salvo D’Acquisto. Così facendo, come suggerito da molti di voi, i cittadini avranno modo di scegliere la sede preferita in base alla vicinanza – aggiunge Possidoni – Non escluso che potremo iniziare ad utilizzare la nuova delegazione di Tor San Lorenzo per i servizi anagrafici anche prima di Gennaio 2022 ma prima dobbiamo definire alcuni dettagli. Così come, non escludo, che con le prossime assunzioni si possa incrementare anche di un ulteriore giorno l’apertura della delegazione. Comunque, adesso, la mia priorità è un’altra: risolvere la questione residenze”.