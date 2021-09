XVII GIOCHI OLIMPICI – ROMA 1960 - IL DOVERE COMPIUTO (284a puntata) PALLANUOTO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IL VOLO IN BOREA

E’ deceduto per una terribile malattia l’ex pallanuotista azzurro Franco Lavoratori. Ricordato come uno dei migliori giocatori della storia della Pro Recco, Lavoratori era stato uno degli artefici della lunga serie di vittorie di scudetti e di edizioni della Coppa dei Campioni della squadra ligure. E’ mancato all’età di 65 anni, ma non tramonterà mai di lui il ricordo di quel primo scudetto che contribuì a far vincere al Recco nel 1959. IL COMUNICATO DAL SITO UFFICIALE DELLA PRO RECCO www.prorecco.it Franco Lavoratori, classe 1941, si Ë spento oggi dopo una lunga malattia. Il fortissimo centroboa della Pro Recco e della Nazionale, vincitore di tredici titoli italiani, della Coppa Campioni del 1964 e dell’Olimpiade del 1960, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tutto il mondo della pallanuoto piange il ragazzo di Recco, amato da tutti per i suoi modi semplici e genuini, ammirato per le sue incredibili doti di atleta, che lo hanno portato a primeggiare in Italia e in Europa con la calottina biancoceleste, con cui ha conquistato anche per cinque volte il titolo di capocannoniere. Franco era un trascinatore, ci ricorda con grande commozione Eraldo Pizzo, suo inseparabile compagno di squadra – un pallanuotista fenomenale con un fisico eccezionale, nonostante non avesse mai fatto un’ora di pesi in palestra. Era il cocco del paese, tutti i recchesi vedevano in lui un modello da imitare ed Ë impossibile pensare che un uomo così forte non ci sia più. Quando dico che era amato da tutti non uso una frase di circostanza: sapeva davvero farsi volere bene perché era una persona buona. Oltre alle tante vittorie conquistate con la Pro Recco Franco Lavoratori si era particolarmente distinto anche con la calottina della nazionale azzurra. Aveva partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi, vincendo – come detto – l’oro nel 1960 a Roma insieme ad Eraldo Pizzo e raccogliendo tanti consensi anche nelle edizioni di Tokio (1964), Città del Messico (1968) e Monaco (1972). Finita la carriera agonistica Lavoratori aveva fatto per anni l’insegnante di educazione fisica a Recco, ma tutti i recchesi lo ricordano anche impegnato in memorabili battute di pesca nel fiume del paese. Presidente, consiglieri, dirigenti, tecnici, atleti e dipendenti della Pro Recco si stringono affettuosamente alla moglie Nenne e alla figlia Valeria, ricordando con commozione l’indimenticabile amico Franco.