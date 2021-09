Ostia, presentato il candidato presidente nel X Municipio del M5s: è Alessandro Ieva - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ieri è stata presentata la coalizione del M5S che ha scelto Alessandro Ieva, già Assessore all’Ambiente, Territorio, Sicurezza e Patrimonio, e Vicepresidente nel X Municipio, per bissare il mandato al “comando” del X municipio. “Sono onorato che la coalizione composta da MoVimento 5 Stelle, Lista Civica Virginia Raggi, Lista Roma Ecologista Cultura e Innovazione e Lista LGBT – dichiara il candidato Alessandro Ieva – mi abbia scelto come proprio leader. Abbiamo trovato, fin da subito, grande sintonia sui temi della Legalità, della Trasparenza nella gestione della macchina amministrativa, del Rilancio del territorio attraverso gli Investimenti. Lavoro e Turismo saranno due delle chiavi per la ricostruzione post-pandemia su cui intendiamo porre la massima attenzione, senza dimenticare l’Ambiente, i Diritti civili e il sostegno alle famiglie e agli anziani. Abbiamo molte cose da fare con i nostri alleati. Avverto grande entusiasmo attorno al nostro progetto e sono, a mia volta, molto entusiasta di guidare questa coalizione. Abbiamo scelto, come slogan della nostra campagna elettorale, Forti Insieme, proprio perché è dall’unione tra esperienze diverse – politiche, personali e professionali – che può nascere un’amministrazione efficace, nel segno della continuità rispetto ai cinque anni appena trascorsi”.