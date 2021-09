Anzio, Care The Oceans: "A Tor Caldara il 19 settembre pulizia della spiaggia" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Riprendono le giornate ecologiche di pulizia spiaggia e sensibilizzazione al tema e pericolosità dei rifiuti in mare per la biodiversità marina e per l’uomo organizzata per domenica 19 settembre 2021 ad Anzio, nella spiaggia libera sottostante la riserva naturale di Tor Caldara. I volontari dell’ Organizzazione di Volontariato Care The Oceans ETS, con collaborazione scientifica della ONLUS Creature del mare e con Lavinio Civica, danno appuntamento alla cittadinanza per intervenire direttamente per la tutela della spiaggia sotto la Riserva di Tor Caldara per rimuovere tutti insieme i rifiuti li presentì, microplastiche comprese. L’intervento consentirà di rendere questo posto meraviglioso ancora più bello, libero dai rifiuti che ancor oggi qualcuno si ostina a buttare in spiaggia e di conseguenza a smaltire in modo scorretto.

L’evento è stato patrocinato gratuitamente dal Comune di Anzio, al quale gli organizzatori porgono i più sinceri ringraziamenti per la sempre gentile disponibilità e collaborazione, mettendo a disposizione il camioncino per la raccolta dei rifiuti a fine attività.

L’appuntamento è per domenica 19 settembre alle ore 10;00 presso le scale che conducono alla spiaggia ,alla curva della Passeggiata delle Sirene. I partecipanti sono invitati a indossare abbigliamento comodo, scarpe chiuse, guanti non di plastica e ad avere con sé.